Niente Inter per Werner, la conferma di Ausilio: “Conosco i motivi, non verrà”

Timo Werner non sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Sebbene siano intere settimane che i nomi del tedesco e del club nerazzurro vengano sistematicamente accostati, il direttore sportivo Piero Ausilio ha confermato in maniera perentoria che il diamante del Lipsia non diventerà nerazzurro.

“A noi è sempre piaciuto ma non verrà, conosco i motivi e sono vari. Conosco l’opinione del ragazzo e del suo entourage. È vero, ha una clausola, ma non arriverà”, ha affermato Ausilio. Con il raffreddamento della pista Inter, al momento il Liverpool sembra poter avere campo libero per Werner. Non è da escludere, però, anche una permanenza al Lipsia, più volte caldeggiata soprattutto internamente al club tedesco, attraverso le parole dei suoi dirigenti.

