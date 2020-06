Non c’è solo l’Inter su Gaich: Bielsa tenta il colpo per il suo Leeds

Non c’è solo l’Inter in corsa per Adolfo Gaich. L’attaccante argentino, considerato come una delle nuove promesse del calcio mondiale, sogna l’approdo in Europa per provare a percorrere le orme lasciate da Lautaro Martinez, esploso proprio in nerazzurro, e quelle di tanti suoi predecessori. Come raccontato però nelle ultime ore in Inghilterra e rilanciato in particolare dall’Argentina, a contribuire al sogno del classe ’99 potrebbe essere un’altra icona della Seleccion: Marcelo Bielsa.

Insieme all’Inter infatti ci sarebbe anche il Leeds allenato dal Loco sulle tracce del giocatore. L’attaccante ha da sempre espresso il desiderio di unirsi alla Premier League ma, in caso di approdo alla corte di Bielsa, il centravanti del San Lorenzo dovrà prima conquistare la promozione dalla Championship alla massima serie, anche se sul giocatore restano forti le tentazioni spagnole – con il Siviglia in corsa da settimane – e soprattutto italiane, tra Inter e Roma. Futuro tutto da scrivere per Adolfo Gaich: il classe ’99 sogna l’Europa e le pretendenti per la stella del San Lorenzo non mancano.

