Non solo Lautaro per il Barcellona: occhi su Rashford, aspettando Griezmann

Non c’è solo Lautaro Martinez in cima alla lista dei desideri del Barcellona. I blaugrana seguono con insistenza la pista che porta all’argentino dell’Inter con il quale, secondo Sport, avrebbero già ottenuto un accordo di massima in vista del trasferimento in Spagna. Bisognerà stringere la mano ai nerazzurri in ottica soprattutto economica, con la Beneamata che non sembra intenzionata a ridurre le cifre richieste per il giocatore.

Intanto però dalla Spagna rimbalzano voci che vedono i catalani protagonisti nel mercato degli attaccanti a prescindere dal profilo di Lautaro Martinez. Secondo quanto raccontato infatti da Fichajes.net, il Barcellona sarebbe al lavoro anche per il profilo di Marcus Rashford, centravanti del Manchester United. Il cannoniere inglese è finito di nuovo nel mirino dei blaugrana, già accostato al Camp Nou nell’estate del 2018, quando lo stesso Rashford comunico il proprio sì all’eventuale trasferimento in Liga. L’attaccante arriverebbe al Barcellona al posto di Lautaro o, soprattutto, in caso di addio di Griezmann, in ballottaggio proprio con l’inglese prima della firma in casa blaugrana. Prova dunque a tenere aperte più piste il club catalano in ottica offensiva: non c’è solo il Toro tra gli obiettivi di Setién.

