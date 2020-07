Nostalgia dell’Italia, Eder vuole ritornare. Addio alla Cina: due club di A ci pensano

Eder, ex attaccante dell’Inter oggi in forza al Jiangsu Suning, potrebbe tornare Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti avrebbe nostalgia dell’Italia e sarebbe pronto a a lasciare sia la Cina che gli 8 milioni lordi attualmente percepiti.

Su Eder c’è da registrare, in particolare, l’interesse di Fiorentina e Bologna che hanno fatto un sondaggio per l’attaccante. Da vedere se e quando i due club di Serie A affonderanno il colpo e riporteranno l’ex Inter in Italia nella prossima finestra di mercato.