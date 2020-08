OneFootball – Ausilio, segnali d’addio all’Inter? Fa rumore l’assenza in Europa League

Il presidente dell’Inter Steven Zhang è tornato dalla Cina e si è fatto subito vedere vicino alla squadra, tanto prima quanto dopo la grande vittoria sullo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League. Con lui i vertici dirigenziali, dal vicepresidente Javier Zanetti agli amministratori delegati Marotta e Antonello che hanno partecipato anche ai festeggiamenti in campo.

Ha fatto molto rumore, invece, l’assenza del Ds Piero Ausilio, che al pari del suo vice Baccin non era a bordocampo. Il motivo? Per il noto portale OneFootball, non andrebbero esclusi scenari di mercato che vedrebbero proprio Ausilio in partenza dopo le voci di un rinnovo praticamente già firmato fino al 2022. Per il momento l’ufficialità dell’accordo non è ancora arrivata e, visti anche i rapporti che secondo lo stesso portale non sarebbero buoni con l’allenatore Antonio Conte, l’assenza di Ausilio dell’ultimo periodo potrebbe essere collegata quindi ad un possibile addio, con la nuova Roma di Friedkin che sarebbe molto interessata. Dopo la finale di Europa League ne sapremo sicuramente di più.

