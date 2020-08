Pastorello: “Messi-Inter? Suning può! Pensarlo lontano da Barcellona fa strano”

Federico Pastorello, noto agente di mercato che vanta tra i suoi assistiti Lukaku e Sebastiano Esposito, si è concesso ai microfoni di Dribbling.

Sul sogno Messi-Inter: “Possibile dal punto di vista finanziario, la proprietà dell’Inter è forte. Teoricamente sarebbe fattibile, bisogna chiaramente vedere qual è il pensiero di Conte. La figura di Messi è troppo importante, sposta equilibri da tutti i punti di vista. Vederlo lontano da Barcellona fa strano”.

Il mercato nerazzurro: “La linea è quella di investire su giocatori giovani come Hakimi e probabilmente qualcuno di esperto, come un centrocampista che serve assolutamente. Vidal? Ha grandissima personalità, tutti vorrebbero uno come lui. Ha un grande ingaggio e ha un età avanzata. Per vincere però bisogna affrontare questi costi”.

