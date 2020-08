Pistocchi senza giri di parole: “Inter, cedere Icardi è stato un affarone”

Il Paris Saint Germain si è qualificato per la semifinale di Champions League, battendo in un finale al cardiopalma l’Atalanta. Tra le fila dei francesi ha spiccato la prova decisamente negativa offerta da Mauro Icardi. L’ex numero 9 e capitano dell’Inter, infatti, fin quando è rimasto in campo è incappato in una serata altamente negativa.

A proposito proprio dell’attaccante argentino, si è espresso Maurizio Pistocchi, giornalista, conduttore televisivo ed opinionista. Le sue parole, precise e dirette, non lasciano troppo spazio alla libera interpretazione: “Credo che Steven Zhang debba fare un monumento a Marotta per aver ceduto Icardi per 50 milioni di euro +8 di bonus.”

Concludendo: “Vendere l’argentino a quella cifra è stato un affarone, anzi io direi proprio che si è trattato di un piccolo capolavoro.”



