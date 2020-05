Mercato – Pogba in saldo, ma non low-cost: le cifre (esorbitanti) dell’affare e un nodo per l’Inter

Sì, l’Inter sta cercando un grande colpo a centrocampo. O almeno questa era l’intenzione prima che il lockdown e la conseguente crisi che per forza di cose investirà il mondo del calcio cambiassero le carte in tavola. Il progetto però di regalare ad Antonio Conte un nome forte in mezzo al campo rimane e da qui, grazie anche ai rapporti riallacciati tra la dirigenza nerazzurra (soprattutto con Marotta) e l’agente Mino Raiola, nascono le voci che negli ultimi giorni si sono fatte più insistenti su Paul Pogba.

Sogno della Juventus che non ha mai smesso di pensare al suo ritorno, nel mirino del Real Madrid con il tecnico Zinedine Zidane che spinge per averlo, il francese ritroverebbe in nerazzurro Conte che sarebbe forse l’allenatore perfetto per completare il salto nella sua carriera a 27 anni. Ma per l’Inter è un’operazione percorribile?

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto con le cifre dell’affare che si può chiudere in saldo, ma non si potrà di certo considerare low-cost. Il cartellino si è svalutato, è vero. Si parte da 70 milioni di euro, ma per effetto dell’ammortamento lo United genererebbe una plusvalenza a qualsiasi cifra superiore ai 25 milioni, per cui c’è chi dice che potrebbe non servire molto più per trattare con i Red Devils, considerando anche il contratto in scadenza nel 2021. A questo però va aggiunto un ingaggio monstre: calcolando l’attuale stipendio per cinque anni di contratto, si parla di una spesa lorda di 150 milioni di euro da sommare al costo del cartellino. Per l’Inter, sottolinea il quotidiano, il nodo principale sarebbe proprio l’ingaggio, considerando che per mantenere l’equilibrio tra fatturato e monte ingaggi al momento la società non potrebbe sforare il tetto dei 7,5 milioni netti garantiti a Lukaku ed Eriksen.

