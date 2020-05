PSG, il riscato di Icardi è ancora lontano: no dell’Inter alla nuova offerta

Ottimismo e distanze tengono vivo l’affare Icardi tra Inter e Paris Saint-Germain. A tracciare il punto della situazione ci ha pensato, nel dettaglio, Gianluca Di Marzio sul proprio sito, raccontando le posizioni dei due club e le diverse proposte a livello economico sul piatto da Marotta e Leonardo.

Secondo l’esperto di mercato infatti, il PSG sarebbe in procinto di formulare un’offerta di acquisto per Icardi da 50 milioni più 10 di bonus. L’Inter però non si fida, soprattutto in relazione alla cifra stabilita dai francesi. Il principio di accordo formalizzato post prestito parlava infatti di un riscatto da 70 milioni di euro, con i francesi che andrebbero così ad ottenere uno sconto di quasi 20 milioni, considerando i bonus complicati da eguagliare per Maurito. Per ora, con queste dinamiche, l’Inter non accetterà la proposta del PSG: distanza tra le parti in termini economici, aspettando nuovi aggiornamenti.



