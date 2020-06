Addio di Marotta, arriva la smentita definitiva: “Sono solo cattiverie! E’ una fake news”

Quando il calciomercato si infiamma, lo fa sul serio. E spesso non riguarda solo i calciatori o allenatori, ma anche dirigenti e staff delle varie squadre. In queste ore erano circolate delle indiscrezioni su un possibile addio all’Inter di Beppe Marotta. L’amministratore delegato nerazzurro, figura di grande prestigio all’interno del team della Beneamata, aveva già smentito la notizia, attraverso figure a lui vicine. Ora ne arriva un’altra e possiamo dire definitiva.

Attraverso il proprio profilo Twitter, il noto giornalista sportivo Gian Luca Rossi ha dichiarato di aver sentito via WhatsApp il diretto interessato Marotta, il quale avrebbe anche a lui confessato la non veridicità della notizia. “Sono solo cattiverie, è solo una fake news!”, ha minacciato l’amministratore delegato dell’Inter, mettendo una parola fine su questa storia.

Ecco il tweet:

Milano, 1.6.2020

Ho chiesto privatamente (via WhatsApp) a #BeppeMarotta circa il suo presunto addio all'#Inter a breve. Col suo permesso, pubblico testualmente la sua risposta per i tifosi interisti:

"Sono solo cattiverie di cattivo gusto!! Fake news!! Avanti tutta!"

Fate voi… pic.twitter.com/wRlTiSI9ia

— Gian Luca Rossi (@gianlucarossitv) June 1, 2020