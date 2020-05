Barcellona, il mercato si complica: nessuno vuole lasciare il club. Ora Lautaro si allontana sempre più

Il calcio sta vivendo giorni decisivi per la ripresa dei vari campionati, fermi da diverse settimane per l’emergenza Coronavirus. Il calciomercato, tuttavia, resta sempre uno temi più caldi, in particolare quando coinvolge nomi di un certo calibro. Il quotidiano Marca, fa un’analisi attenta sulla situazione Barcellona e non porta di certo buone notizie per loro. I blaugrana hanno messo nel mirino da tempo due attaccanti di spicco, ossia Neymar e Lautaro Martinez. Sono questi due i nomi individuati per riformare il reparto offensivo e si sta facendo di tutto per intavolare delle trattative con i rispettivi club.

Secondo il quotidiano spagnolo, però, il Barça deve fare i conti con i propri giocatori. Alcuni di loro, infatti, erano stati individuati come possibili contropartite per arrivare all’attaccante brasiliano e al Toro, ma che però non vogliono saperne di lasciare la Spagna. Griezmann, su tutti, non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo club e non vuole essere una pedina di scambio. Anche calciatori come Umtiti, Arthur e Rakitic sembrano voler rimanere a Barcellona e si allontana così un’ipotesi di trattativa con Psg e Inter. Inoltre, la squadra nerazzurra ha ormai da tempo alzato il muro per Lautaro, considerato praticamente incedibile nonostante l’interesse per alcuni giocatori blaugrana.

