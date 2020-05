Carli su Nainggolan: “Avevamo un piano per rinnovare il prestito, ma ora non so cosa succederà”

Il futuro di Radja Nainggolan rimane sempre un tabù. Dopo essere arrivato all’Inter nel 2018 come il grande colpo dell’estate, ha vissuto una stagione altalenante, complice qualche infortunio fisico che lo ha limitato atleticamente. Ora il Ninja è al Cagliari, dove in questa stagione sembra essere tornato quello di un tempo. Sul suo futuro, però, ancora non ci sono certezze, come ha dichiarato il direttore sportivo rossoblù Marcello Carli hai microfoni di Sky Sport. Non è per nulla scontata la sua permanenza in sardegna, poiché il suo contratto con la squadra di Suining è di quelli importanti, che non tutte le squadre possono permettersi di pareggiare.

Ecco le sue parole sul futuro di Nainggolan: “Radja è un discorso fuori dagli schemi. Per noi lui era una vetrina per valorizzare tutta la squadra. Eravamo convinti che i soldi dell’acquisto di Nainggolan li avremmo recuperati con la crescita dei giocatori che noi pensiamo forti dal mercato, ma è chiaro che i club adesso non possono spendere stipendi più alti perché altrimenti diventano difficilmente sostenibili. Credo che in questo momento parlare del rinnovo del prestito non ha senso, poiché l’Inter è proprietaria del cartellino e ha altri due anni di contratto abbondanti. Vedremo cosa succede.”

