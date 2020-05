Dalla Turchia – Movimenti in vista per la difesa dell’Inter: torna di moda Vida?

Il calciomercato sta vivendo giorni molto intensi e ogni settimana le novità che arrivano da tutte le parti del mondo sono diverse. Quello dell’Inter, in particolare, è in continuo evoluzione e i nomi che circolano intorno alla squadra nerazzurra sono di un certo spessore. Oltre alla questione attaccanti, il club di Suning sembra essere intenzionata anche a fare movimenti importanti in difesa, visto il nuovo sistema di gioco di Antonio Conte che ha portato a cambiamenti significativi soprattutto in quel settore. Con lo schieramento a tre, infatti, l’allenatore pugliese è molto attento a scegliere i suoi uomini, perché devono avere caratteristiche particolari che non tutti hanno.

Il nome nuovo che rimbalza dalla Turchia è quello di Domagoj Vida. Il difensore croato è stato accostato anche in passato all’Inter ed ora sembra essere tornato di moda. Vicecampione del mondo con la nazionale croata, attualmente milita nel Besiktas, dove si è trasferito nel gennaio del 2018. Il suo contratto scade nel 2022, ma sembra che l’avventura in Turchia possa terminare prima, con varie squadre che hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Centrale esperto classe ’89, potrebbe essere un obiettivo concreto per i nerazzurri, che devono decidere il futuro di Diego Godin, sceso pian piano nelle gerarchie del tecnico.

