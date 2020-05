De Canio consiglia l’Inter: “Se vuoi vincere, tieni Lautaro. Cavani o Werner? Si è già speso tanto per Lukaku”

Nonostante il campionato sia ancora fermo per l’emergenza Coronavirus, il calciomercato non ha mai vissuto un momento di tregua. In particolare, in casa Inter sono tante le voci che corrono da diversi mesi, sia per quanto riguarda gli arrivi che le partenze. Da Icardi a Lautaro, da Cavani a Werner: i nomi che circolano negli uffici di Suning sono di un certo livello e per questo fanno sempre rumore. Luigi De Canio ha espresso una sua opinione a riguardo, quando è stato raggiunto dai microfoni di TMW Radio. Il tecnico ha parlato dei possibili arrivi in casa nerazzurra, facendo dei paragoni con gli attaccanti che sono attualmente nella rosa di Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Secondo me l’Inter, con le sue potenzialità economiche e la voglia di tornare a vincere, deve tenere un giocatore come Lautaro. Ha l’impronta del grande attaccante. Per quanto riguarda gli arrivi, c’è da dire che i nerazzurri hanno speso molto per Lukaku, che è un pallino di Conte. A questo punto non credo che possano arrivare insieme Cavani e Werner“. De Canio ha poi concluso con una previsione: “L’Inter ha toccato vette elevatissime, vedi con il Barcellona. Manca però una certa continuità e il cambiamento che si prospetta forse è per andare subito a vincere qualcosa”.

