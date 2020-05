Fabrizio Romano: “Icardi rimarrà a Parigi, il contratto è già depositato. Werner? Sì, se parte Lautaro”

Il calciomercato è sempre vivo. Nonostante lo stop del calcio per l’emergenza Coronavirus, le voci sulle trattative fanno sempre rumore. L’esperto di mercato e giornalista di Sky Fabrizio Romano, è intervenuto a Calciomercato.com approfondendo vari temi legati al calcio. In particolare, in chiave Inter, ha svelato un retroscena sul futuro di Mauro Icardi: “Ha cambiato la sua posizione negli ultimi mesi aprendo alla permanenza al PSG. Dai club, inoltre, filtra che il suo contratto con i francesi sia già depositato quindi non ha alcun potere decisionale sul suo futuro”. Sull’eventuale contropartita di Paredes, è molto sicuro: “No, al momento non è quello che cerca l’Inter”.

Romano ha poi proseguito, facendo chiarezza sui giocatori in uscita da Milano: “Per Joao Mario non ha ancora deciso la Lokomotiv, per Perisic l’Inter spera nel riscatto con più fiducia. Gagliardini via? E’ più è probabile che parta Vecino“. Infine, ha concluso con una battuta su Werner, accostato ai nerazzurri come possibile sostituto di Lautaro: “Werner entra in gioco solo se Lautaro parte. In ogni caso, al Lipsia piace da tempo Lazaro che potrebbe entrare nella trattativa, ma non se ne è parlato nell’ambito di questo affare”.

