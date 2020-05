CdS – Vertonghen, la Roma fa sul serio: pronto un triennale da 3 milioni più bonus. L’Inter resta vigile

Il futuro di Jan Vertonghen potrebbe essere in Italia. Il difensore del Tottenham è seguito nelle ultime ore dalla Roma, che vede in lui il difensore ideale da aggiungere alla propria rosa. Con il ritorno a Manchester di Smalling, infatti, il belga è il tassello giusto per sostituirlo e i contatti sono stati già avviati. Come riporta il Corriere dello Sport, nella trattativa è fondamentale la figura di Franco Baldini. Il dirigente stima moltissimo il difensore mancino e i legami con la squadra inglese potrebbero essere la chiave per portarlo in Italia.

Il calciatore piace molto anche all’Inter, che sta cercando un possibile sostituto di Diego Godin. Per la difesa a tre di Antonio Conte, infatti, il centrale degli Spurs sembra avere le caratteristiche ideali cercate dal tecnico e per questo la squadra di Suning resta vigile sul suo futuro. Tuttavia, i giallorossi avrebbero avanzato un’offerta di contratto triennale da 3 milioni di euro più bonus. Si prospetta, quindi, un duello tutto italiano per il giocatore classe ’87, che è nella lista dei partenti del club di Mourinho.

