Inter, Foschi è sicuro: “Cavani-Lukaku sarebbe la coppia più forte d’Italia”

Il noto dirigente sportivo Rino Foschi ha parlato della situazione del calcio italiano, che è ormai prossimo alla ripresa. Raggiunto dai microfoni dai Tuttomercatoweb.com, ha offerto la sua opinione sul nuovo format della Serie A, che riguarda in particolare l’orario delle partite. Visto il suo trascorso da dirigente al Palermo, in cui giocava Edinson Cavani, ha parlato di un possibile arrivo all’Inter dell’uruguaiano. Inoltre, non ha potuto fare a meno di esprimere un giudizio sul futuro di Lautaro Martinez.

RIPRESA DEL CAMPIONATO – “Questa ripresa è giusto che ci sia. La cosa importante è che le gare vengano giocate in orari in cui non ci sia il caldo che ti fa soffocare. La condizione fisica farà la differenza. Il campionato sarà diverso, poiché è iniziato in un modo e finira in un altro. C’è la paura nei giocatori riguardo al virus, anche se sono convinto che sia sparito tutto. E’ un campionato anomalo, speriamo che si finisca tutto e si vada avanti. Ora è un calcio di interessi, non c’è più il presidente che faceva tutto con passione. Adesso ci sono americani, giapponesi, gruppi stranieri, che si preoccupano solo dei bilanci”.

CAVANI-INTER – “Sarebbe un grande colpo. So che giocatore e che ragazzo è. Se va via Lautaro e hai la possibilità di fare la coppia Lukaku–Cavani c’è da divertirsi, sarebbe un duo straordinario. Si integrano molto bene, grazie al fatto che Cavani può fare tutti i ruoli, così come faceva quando lo avevo al Palermo. Prima punta, seconda punta, centrocampista, trequartista, aiuta i centrocampista. Se Lukaku lo accoppi con Cavani che gli gira intorno e che ha gamba e intuizioni, non c’è nulla da scoprire. Sarebbe la coppia più forte in Italia”.

FUTURO LAUTARO – “Dipende tutto da lui. L’Inter prenderebbe dei soldi, tra lui e Icardi. 160-170 milioni e poi prendi Cavani a parametro zero e potresti andare magari anche su Tonali. ‘Sfrutti’ due anni l’uruguaiano e completi la rosa. Ausilio e Marotta sanno come fare”.

