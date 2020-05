Inter, senti Zavaglia: “Lautaro a 90 milioni lo cederei. Chiesa? Tra gli italiani più forti”

L’esperto di mercato Franco Zavaglia ha fatto il punto della situazione sul calciomercato. Ai microfoni di Radio Sportiva, il noto agente ha fatto una previsione su quello che sarà il calcio post Coronavirus, ritenendo decisiva la differenza tra i piccoli ed i grandi club: “Chi ha le idee giuste ed è organizzato non avrà problemi. La maggior parte delle società partiranno in base alle loro esigenze economiche. I grandi club non avranno problemi, le altre dovranno fare di necessità virtù, magari con qualche scambio”.

Zavaglia ha poi parlato del mercato legato all’Inter e delle voci che accostano il Barcellona a Lautaro Martinez: “Ha giocato solo quest’anno e a 80-90 milioni lo darei via. Se l’anno prossimo si conferma a questi livelli la cifra potrebbe aumentare. Marotta è un dirigente importante, ma non bisogna innamorarsi dei giocatori. Se con Lautaro ci sono le premesse bisogna lasciarlo andare”. Infine, una battuta su Federico Chiesa, obiettivo concreto dei nerazzurri: “Giovane ma già affermato, è un italiano che conquisterà platee importanti”.

