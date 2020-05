L’agente di Castrovilli avvisa tutti: “Non sarà una pedina di scambio, a Firenze sta bene”

Gaetano Castrovilli è uno dei giocatori più interessanti della Serie A. Nel suo primo anno nel massimo campionato italiano, infatti, ha stupito tutti, dimostrando grande personalità e visione di gioco. E’ entrato anche nel mirino di Roberto Mancini in ottica nazionale ed ovviamente molte squadre hanno messo gli occhi su di lui. Centrocampista classe ’97, ha attirato in particolare l’attenzione dell’Inter, forte della stima di Antonio Conte. La concorrenza, però, è già spietata e c’è da fare i conti con la Juventus, che vuole intromettersi sulla trattativa.

La Fiorentina ne fa una valutazione importante e Commisso difficilmente lo lascerà partire. A proposito delle voci di mercato sul calciatore pugliese, è intervenuto direttamente l’agente Michelangelo Minieri. Raggiunto dai microfoni del Corriere dello Sport, ha avvisato tutti i club interessati: “Sul suo futuro non prevedo nulla, è un momento difficile. Se ci sarà mercato, ma sarà un mercato con pochi soldi, basato principalmente su intuizioni e scambi. Castrovilli ovviamente non rientra in un percorso di scambi e a Firenze sta benissimo“.

