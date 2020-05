Nainggolan, il futuro resta un tabù. Il ds Carli avvisa: “Non ho ancora sentito Marotta”

Il futuro di Radja Nainggolan rimane un tabù. Sono diverse le voci che lo vedono lontano da Milano, ma c’è anche buona parte dei tifosi che spera in un suo ritorno definitivo all’Inter. Arrivato nell’estate del 2018 come il grande colpo dell’anno, è stato protagonista di una stagione altalenante, complici diversi problemi fisici che lo hanno tormentato. Voluto fortemente da Luciano Spalletti, con il quale c’è un rapporto di stima reciproca, non ha però convinto tutto l’ambiente nerazzurro. Con l’arrivo di Antonio Conte è sbarcato poi in prestito al Cagliari, dove sembra aver trovato la forma di un tempo.

A fine stagione tornerà in nerazzurro, ma potrebbe essere solo una fase di passaggio. Il calciatore classe ’88 ha mercato e potrebbe essere un’importante pedina di scambio per arrivare ad obiettivi come Chiesa della Fiorentina. Sul suo futuro ha parlato il ds del Cagliari Marcello Carli. Ai microfoni di Cittaceleste.it, ha così commentato: “Al momento non ci sono novità. La nostra priorità, come lo è un po’ per tutti al momento, non è il mercato ma ripartire con il campionato. Non ho ancora sentito Marotta e nessuno altro, vedremo prossimamente cosa fare”.

