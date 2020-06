Napoli-Inter, le probabili formazioni: Eriksen trequartista, ballottaggio sulle fasce. Bastoni per l’infortunato Godin

Scaldano finalmente i motori Napoli e Inter in vista del match di sabato sera fissato per le ore 21.00. Le due squadre si affronteranno al San Paolo per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, partendo dal parziale di 1-0 in favore della formazione partenopea grazie al successo maturato in casa dei nerazzurri. Ricordiamo che, in caso di successo dell’Inter per 0-1, non vi saranno supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore per evitare un ulteriore dispendio di energie particolarmente rischioso in questa prima fase.

Stando alle ultime di formazione riportate questa mattina dal Corriere dello Sport, vediamo che da entrambe le parti rimane ancora qualche nodo da sciogliere. A partire dalle scelte di Gennaro Gattuso che sembra preferire in questo momento Ospina a Meret tra i pali. Attenzione poi a tre calciatori in particolare – Allan, Mertens e Fabian Ruiz – le cui condizioni fisiche non sono al top ed andranno monitorate di ora in ora. E soprattutto, occhio al ballottaggio in attacco tra Politano e Callejon con l’ex interista al momento in vantaggio. Out solamente Manolas per infortunio: verrà rimpiazzato da Maksimovic.

Sul fronte nerazzurro, invece, sono due gli infortunati che potrebbero non prendere il volo per Napoli. Stiamo parlando di Diego Godin e Matias Vecino, ancora in procinto di smaltire fastidi muscolari accusati nelle ultime settimane. In difesa ci sarà dunque spazio per Alessandro Bastoni sul centro sinistra, insieme ai titolarissimi de Vrij e Skriniar. In attesa che venga confermato il nuovo modulo con Eriksen trequartista, saranno certi di un posto al centrocampo Brozovic e Barella, altrimenti vi sarà spazio al vecchio schieramento con Sensi al posto del danese come interno. Ballottaggi apertissimi sulle fasce, anche se Conte dovrebbe puntare sull’affidabilità di Candreva ed Ashley Young. In avanti pochi dubbi, Lautaro-Lukaku dal primo minuto e Alexis Sanchez pronto dalla panchina a subentrare nel corso della ripresa.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Young, Eriksen, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

