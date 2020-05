Parisi, assist all’Inter: “Werner è tra gli attaccanti più forti in circolazione. Su di lui c’è mezza Europa”

Il calciomercato è un punto chiave per l’economia delle varie squadre di calcio. Le prossime finestre, soprattutto, saranno fondamentali per capire quanto l’emergenza Coronavirus abbia influito sulle casse delle società. A proposito di questo, ha parlato l’agente Fabio Parisi sulle frequenze di TMW Radio: “Credo che i contratti non si potranno depositare fino alla fine dei campionati. Molto, infatti, dipenderà dalla data di conclusione delle competizioni, secondo me anche un mese solo di calciomercato può bastare, pensando di posticipare la sessione invernale. Per quanto riguarda le valutazioni sarà il mercato a dare le regole e saranno fondamentali scambi e svincolati”.

Il noto procuratore sportivo ha poi espresso una sua opinione su Timo Werner, attaccante tedesco al centro delle voci di mercato che lo vedono vicino all’Inter: “È molto forte, interessa anche ad altre squadre europee come Liverpool e Bayern Monaco. Piace molto anche ad Inter e Juventus, perché di attaccanti forti non ce ne sono così tanti e lui lo è. Non sarà un’operazione semplice. Molti mi chiedono se sia più forte di Haaland, ma sono diversi. Sarebbe come chiedere chi è meglio tra Messi e Ronaldo”.

