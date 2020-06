SM – Messi-Inter definitivamente tramontata. E’ scaduta la clausola per svincolarsi dal Barcellona

Quello di Messi all’Inter è stato più un sogno che un qualcosa vicino alla realtà. Per un breve periodo era sembrata una trattativa possibile, considerato il forte interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Si pensava, infatti, che quella della Pulce come pedina di scambio potesse essere qualcosa di più di una semplice provocazione. L’attaccante argentino, infatti, aveva una clausola che gli consentiva di svincolarsi gratuitamente dal club blaugrana e le voci di mercato si erano subito infiammate, inserendo il suo nome nella trattativa per El Toro.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ora la storia è definitivamente conclusa. Ieri, infatti, questa clausola è scaduta e il fenomeno argentino rimarrà a Barcellona almeno fino al 30 giugno 2021. Tuttavia, il numero dieci del club catalano non ha mai apertamente dichiarato di voler lasciare la Spagna, nonostante negli ultimi tempi erano sorti dei problemi con la società. Ora, però, la questione sembra aver trovato una fine, con Messi che rimarrà nella propria squadra per almeno un’altra stagione.

