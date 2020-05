TMW – Inter, nel mirino il giovane terzino classe 2001 Georgios Vagiannidis

L’Inter è molto attiva sul mercato. In particolare, gli uomini di mercato nerazzurri sono sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo. Secondo quando riportato da Tuttomercatoweb.com, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo nel mirino Georgios Vagiannidis, giovane terzino destro del Panatinaikos. Il calciatore classe 2001 non sembra essere intenzionato a proseguire la sua avventura in Grecia e pensa sia arrivato il momento di un salto di qualità nella sua carriera.

Per questo, l’Inter si è messa subito in moto. Il terzino sarebbe stato visionato da tempo dallo staff nerazzurro, che sembra avere serie intenzioni per tentare il colpo. Appena 18enne e con il contratto in scadenza nel giugno del 2020, Vagiannidis spera di arrivare presto alla conclusione della trattativa con la squadra milanese. La sua famiglia, che ne è anche procuratore, è onorata del corteggiamento nerazzurro e avrebbe interrotto i colloqui per il rinnovo del contratto con il Panatinaikos.

