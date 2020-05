TS – Inter, Cavani prende tempo: il suo futuro verrà deciso dopo la Champions

Il nome di Edinson Cavani è in cima alla lista dell’Inter. I nerazzurri, infatti, lo hanno individuato come attaccante ideale per la rosa di Antonio Conte e vogliono al più presto fare l’affondo decisivo per portarlo a Milano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore sta prendendo tempo. Nella sua testa, infatti, c’è al momento solo la Champions League, dove è arrivato ai quarti di finale con il Paris Saint-Germain. La decisione sul suo futuro, quindi, verrà presa solamente quando sarà terminata la sua stagione in Francia. Con il contratto in scadenza, l’uruguagliano classe ’87 sa che il prossimo che firmerà sarà l’ultimo importante della sua carriera e per questo non ha fretta.

Al momento, su di lui è forte anche l’interesse dell’Atletico Madrid. La squadra di Simeone, infatti, aveva già trovato un accordo con il Matador, ma che poi ha deciso di rimandare tutto rimanendo a Parigi. La società di Suning però fa sul serio e avrebbe già sondato il terreno palesando l’idea di offrire un contratto triennale da 7,5 milioni di euro. I nerazzurri infatti sono convinti di Cavani, forte della stima del tecnico pugliese, però non sarebbero disposti ad aspettare metà agosto, quando il centravanti avrà terminato la sua stagione al Psg.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!