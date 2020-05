TS – Inter, per Werner si fa sul serio: in attesa di Cavani, è lui in cima alla lista di Marotta

Il mercato dell’Inter è sempre caldo, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. E’ infatti ormai noto l’interesse per Timo Werner, stimatissimo da tutti nell’ambiente nerazzurro. Il centravanti tedesco ha una clausola di rescissione di 60 milioni di euro con il Lipsia, che potrebbe scendere a 50 in caso di mancata vittoria del campionato. Su di lui c’è una concorrenza spietata, Liverpool su tutte. Il club inglese, infatti, sta corteggiando da settimane Werner, e Klopp sembra essere sempre più convinto per portarlo in Inghilterra.

Come riportato da Tuttosport, la società nerazzurra fa sul serio. In attesa di capire il futuro di Lautaro, infatti, la squadra di Suning lo avrebbe messo nel mirino come possibile sostituto, preferito all’attaccante dell’Arsenal Aubameyang. Tuttavia, c’è da capire anche il futuro di Cavani, poiché l’uno prescinde dall’altro. La squadra di Antonio Conte non vuole attendere troppo l’uruguaiano e per questo segue con attenzione il bomber classe ’96, che ha davanti a sé ancora molti anni di gloria.

