Rangnick lavora già per il Milan. ‘Mossa anti-Inter’ per Werner: “Starebbe bene al Liverpool”

Come vi abbiamo raccontato sono giorni molto importanti per l’Inter che fa i conti con il pressing del Barcellona su Lautaro Martinez e studia l’opzione Timo Werner per sostituire eventualmente l’attaccante argentino. Il tedesco dell’RB Lipsia è con ogni probabilità l’obiettivo numero uno dei nerazzurri che però devono fare i conti con la concorrenza agguerrita del potente Liverpool e, soprattutto, con un avversario che sembra respirare già aria di derby.

Sta facendo molto discutere in casa Milan, infatti, la fuga di notizie riguardo Ralf Rangnick, attuale direttore tecnico proprio del Lipsia destinato a sbarcare in rossonero per ricoprire il doppio incarico di allenatore e dirigente. In attesa di ufficializzare il matrimonio però Rangnick continua a lavorare per il club tedesco, anche se nelle ultime dichiarazioni rilasciate alla Bild riguardo proprio al futuro di Timo Werner è facile intravedere anche un pizzico di strategia in ottica milanista: “Alla fine tocca soltanto a Timo decidere cosa fare. Qui, al Lipsia, sa già cosa c’è. Potrà partecipare alla Champions League anche l’anno prossimo. Deve chiedersi: dove può giocare con continuità? Ha bisogno di fiducia e questa ce l’ha solo se l’allenatore lo conosce e punta su di lui. Lo vedrei meglio in un club che non si definisce per forza attraverso il possesso palla. Le sue armi migliori le ha nel contropiede e nella conclusione, per questo starebbe bene al Liverpool che ha uno stile simile al Lipsia – dice Rangnick che poi aggiunge -. Lo vedo in una squadra che fa il contropiede, ha giocatori così fin dalle giovanili dello Stoccarda. Per questo credo sia meglio una squadra così che non, ad esempio, il Real Madrid”. Certo, per Rangnick lasciare il Lipsia e ritrovarsi da avversario in un derby proprio Werner non dovrebbe essere il massimo…

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!