Rinnovo Borja Valero in standby, la Fiorentina torna su di lui: l’Inter riflette

Dopo le parole tanto nette in merito al futuro ancora in Italia quando dubbiose in merito alla soluzione Inter del suo agente, nel futuro di Borja Valero potrebbe tornare… la Fiorentina. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione, infatti, qualora il club nerazzurro decidesse di privarsi del centrocampista spagnolo per la prossima stagione i Viola potrebbero offrirgli l’ultimo contratto della sua carriera.

“A Milano ha trovato la sua seconda casa dopo Firenze, dove è stato benissimo. Vuole chiudere la sua carriera in Italia, non ha mai pensato di tornare in Spagna”, ha dichiarato l’agente ieri, non smentendo quindi gli ottimi rapporti rimasti con la città di Firenze. E nella costruzione della squadra importante che ha in mente Commisso, Borja Valero potrebbe rappresentare il colpo low-cost che offre qualità ed esperienza ad un gruppo giovane.

