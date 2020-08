Rousaud, candidato a presidente del Barcellona: “Il burofax di Messi è stato inviato per iniziare una trattativa”

Emili Rousaud ha parlato al sito Planet Goal aprendo una piccola speranza sulla permanenza di Lionel Messi al Barcellona: “Il burofax inviato da Messi è per avviare una trattativa, non per lasciare il Barcellona”.

Il candidato alla presidenza del club catalano ha dapprima ammesso di essersi trovato spiazzato dopo aver appreso la notizia shock dell’addio di Messi, ma poi a mente fredda ha ragionato sul mezzo con il quale l’argentino ha comunicato la sua scelta al club.

Rousaud ha poi concluso l’intervista con un eloquente “Messi è del Barca, in fondo non credo che Leo voglia andarsene del club. Non si può costruire un progetto senza Messi”.

