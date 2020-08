Rummenigge apre alla permanenza di Perisic in Baviera: “Mi piace, è un calciatore molto utile”

Karl-Heinz Rummenigge, ex fenomenale attaccante nerazzurro e ora dirigente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni del portale tedesco Abendzeitung München della situazione sul mercato del club bavarese dopo la delicata ripresa post Covid-19.

Rummenigge, in particolare sugli eventuali riscatti dei prestiti, ha dichiarato: “Odriozola e Coutinho non sono destinati a restare, bisogna fare tante valutazioni e essere molto cauti in questo periodo delicato. Per quanto riguarda Ivan Perisic invece devo essere sincero, mi piace molto. Non è un giocatore appariscente, ma è molto efficace, come ha dimostrato anche contro il Chelsea“.

Un’apertura quindi al possibile riscatto da parte dei tedeschi. Tuttavia, nonostante a breve proporranno le loro condizioni all’Inter, quasi certamente cercheranno uno sconto importante per trattenere in Germania il croato, puntando a acquistarlo per soli 10 milioni. Sarà più forte il desiderio di cederlo a qualunque costo dei nerazzurri oppure prevarrà la consapevolezza del valore maggiore dell’ex numero 44 dell‘Inter?

