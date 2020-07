Salihamidzic sul riscatto di Perisic: “Felici rimanga fino ad agosto, poi si vedrà”

Ivan Perisic resterà al Bayern Monaco fino ad agosto, quando poi le due società decideranno il suo futuro. Il croato infatti, che ha giocato una buona stagione in Baviera, non è ancora sicuro di quale club rappresenterà la prossima stagione.

Hasan Salihamidzic, ex calciatore e ora direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato della questione ai microfoni di Goal.Com: “Siamo felici di aver trovato gli accordi necessari per rinnovare almeno fino ad agosto i 3 giocatori in prestito, Coutinho, Odriozola e Perisic. Tuttavia i nostri fondi non sono infiniti purtroppo, perciò dovremo cercare delle soluzioni creative dopo il 31 di agosto”.

