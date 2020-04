Sanchez è tornato a Milano: scatta la quarantena. Allenamenti al top ma il futuro è scritto

Alexis Sanchez è tornato a Milano, l’attaccante cileno dell’Inter aveva lasciato l’Italia insieme a Eriksen, Lukaku, Godin, Young, Moses, Handanovic e Brozovic per ricongiungersi con i propri familiari durante l’emergenza coronavirus.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per l’ex Barcellona e Arsenal ora scatteranno le due settimane di quarantena. Sanchez continuerà ad allenarsi a casa, in patria si è tenuto sempre sul pezzo ma il suo futuro sembra ormai essere scritto. Lascerà l’Inter per fare ritorno al Manchester United dopo un’annata sfortunata e deludente.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!