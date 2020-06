Schira annuncia: “Accordo Lautaro-Barça, contratto da 12 milioni annui. Ecco l’ultima offerta rifiutata dall’Inter”

Secondo quanto scritto sul suo profilo Twitter dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’accordo tra Lautaro Martinez ed il Barcellona sarebbe stato trovato in via definitiva. I catalani avrebbero infatti assicurato al Toro uno stipendio monstre da 12 milioni di euro annui, sensibilmente più alto di quello che prende attualmente all’Inter. Qualora i nerazzurri riuscissero a fare muro verso le offerte degli spagnoli, è probabile che il contratto del 10 venga rinnovato e ritoccato dal punto di vista dell’ingaggio.

Difficile, appunto, che il Barcellona riesca a soddisfare le richieste economiche nerazzurre: l’Inter, per bocca di Piero Ausilio, ha comunicato che l’unico modo per poter cedere Lautaro è quello di essere ‘scavalcati’ dal pagamento della clausola rescissoria. I catalani, per ora, fanno sapere di non voler procedere per quella via, anche se la loro ultima offerta – 60 milioni cash più Vidal e Semedo – è stata rifiutata. La sensazione, sempre secondo Schira, è che la posizione nerazzurra si possa ammorbidire in caso di offerta da 90 milioni cash più un giocatore.

