Werner-Chelsea, c’è l’accordo: arrivato l’ok di Timo, fumata bianca vicinissima

Il destino di Timo Werner ha preso improvvisamente la strada di Londra. Dopo aver inizialmente parlato del Chelsea in maniera marginale, la pista Blues sembra essere diventata improvvisamente la favorita per il talento tedesco. In particolare, qualche ora fa la Bild ha rivelato come la squadra di Lampard sia pronta ad offrire a Werner un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione.

Il club preferito dal tedesco è sempre stato il Liverpool, alla luce della presenza in panchina del connazionale Jürgen Klopp. Allo stesso tempo, però, i Reds non sembrano intenzionati a spendere i 50-60 milioni di euro necessari per strappare Werner al Lipsia. A questo punto, quindi, la pista Chelsea diventa la preferita: come riporta Sky, qualora il Liverpool confermasse il suo ritiro dalla trattativa il tedesco direbbe definitivamente sì ai Blues, che gli offrono un contratto fino al 2025.

