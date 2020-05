Sensi, si va verso il riscatto con sconto. Proposti al Sassuolo alcuni profili giovani

L’Inter lavora per abbassare il costo del riscatto di Stefano Sensi. Dopo aver reso nota la volontà di confermarlo in nerazzurro, il management interista è ora alla ricerca di uno sconto sui 20 milioni di euro pattuiti l’estate scorsa con il Sassuolo. In particolare, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Marotta vorrebbe cercare di far coesistere la volontà di Conte di poter contare ancora su di lui con quella della società di ridimensionare l’investimento.

A questo proposito, la soluzione che sembra essere stata trovata riguarda l’inserimento nella trattativa di qualche profilo giovane che possa interessare al Sassuolo. Inoltre, un’altra strada percorribile potrebbe essere quella dei bonus, sia individuali che di squadra, da inserire nel nuovo accordo per Sensi.

