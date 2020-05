Setién avvicina Lautaro: “Si adatta perfettamente a questo Barcellona”

Nel corso di un’intervista concessa a beIN Sports l’allenatore del Barcellona Quique Setién, incalzato dalle domande di mercato, ha scelto di parlare di due obiettivi blaugrana: Miralem Pjanic e Lautaro Martinez. L’attaccante interista, al centro delle riflessioni dei catalani, è stato consigliato anche dallo stesso Gonzalo Higuain in merito ad un possibile viaggio verso il Camp Nou.

Il tecnico del Barcellona però non ha dubbi: “Dico sempre – riporta il quotidiano Sport – che mi piacciono tutti i grandi giocatori. Pjanic è un ottimo calciatore nonostante ci siano anche dei grandissimi che continuiamo a vedere sui giornali tutti i giorni. Lautaro? Si parla di quattro o cinque giocatori in quel ruolo e chiunque potrebbe giocare nel Barcellona. Suarez si è riferito a Lautaro alcune volte, ed è un giocatore che può adattarsi perfettamente a quello che stiamo cercando in squadra. Però ce ne sono anche altri”. Questo il pensiero di Quique Setien in merito alle operazioni di mercato del suo Barcellona. Lautaro Martinez e Pjanic in cima alla lista dei desideri dei blaugrana, in attesa di sferrare l’assalto finale.



