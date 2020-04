Setien prova a tamponare il caso Rakitic: “Non mi ha dato segnali”. Intanto l’Inter…

È un momento sicuramente molto delicato per il Barcellona. Al di là delle continua voci su Lautaro Martinez, il club blaugrana deve fare i conti con una situazione ai vertici della società davvero rovente, una crisi economica dovuta al Coronavirus che ridimensiona valore e piani anche sul mercato e diversi calciatori attualmente in rosa che da qualche tempo hanno un po’ il muso lungo.

Tra questi va sicuramente citato un veterano come Ivan Rakitic che, stufo di essere inserito in tante trattative come possibile pedina di scambio ed allo stesso tempo di non esser più un titolare inamovibile dello scacchiere blaugrana, spinge per una soluzione. Più volte nelle ultime settimane l’ex Siviglia ha fatto sentire la propria voce, confermando che a Barcellona si trova bene, ma che allo stesso ha bisogno di nuovi stimoli. Intervistato dal Mundo Deportivo, il tecnico Quique Setién ha cercato di tamponare il caso: “No, non mi ha dato alcun segnale di voler andar via e sono contento del suo contributo”.

Vedremo. L’Inter è da tempo segnalata sulle sue tracce, anche se al momento non rappresenta una priorità per il club nerazzurro che al croato preferirebbe Arturo Vidal, pallino di Antonio Conte, o in alternativa il più giovane Arthur, che sarebbe pedina di scambio gradita in un eventuale affare Lautaro Martinez.

