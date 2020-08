Sky – Inter, Dario Baccin nel mirino del Parma: possibile sostituto di Faggiano

Sono giorni importanti in casa Inter, che oltre alla sfida di Europa League deve far fronte al tema spinoso del rapporto tra Antonio Conte e la dirigenza. Proprio a livello dirigenziale arrivano novità importanti sul futuro del vicedirettore sportivo dei nerazzurri Dario Baccin. Secondo quanto rivelato da Sky, infatti, il noto dirigente sarebbe in queste ore nel mirino del Parma, individuato come sostituto di Daniele Faggiano.

Baccin è a Milano dal luglio del 2017, dopo aver lavorato con successo per diversi anni nell’area tecnica del Palermo. Il Parma starebbe pensando a lui come nuovo Direttore Sportivo e sarebbe una promozione in onore del buon lavoro svolto in questi anni. Faggiano, destinato ad un nuovo incarico al Genoa, era anche stato accostato in passato all’Inter, forte del grande rapporto di amicizia con l’attuale tecnico Antonio Conte.

