Sky – Inter, domani incontro con lo Standard per Vanheusden: le cifre della recompra

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato durante il pre partita di Inter-Fiorentina delle prossime mosse di mercato per i nerazzurri. Con le trattative di spicco in stallo, Marotta sta valutando il futuro di un ex Primavera.

Secondo Di Marzio infatti, domani è il giorno decisivo per dipanare il mistero sul futuro di Zinho Vanheusden, ex pilastro e capitano della Primavera di Stefano Vecchi. Il ragazzo, ceduto allo Standard Liegi dopo un brutto infortunio, ha dimostrato di non avere perso lo smalto dimostrato nelle giovanili. Domani l’Inter incontrerà la dirigenza del club belga per decidere se esercitare l’opzione di recompra, fissata a 20 milioni di euro.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<