Sky – Inter e Tottenham continuano a trattare lo scambio Ndombele-Skriniar, l’operazione però è complessa

Milan Skriniar, reduce da una stagione complicata per mancanza di adattamento alla difesa a 3 prediletta da Antonio Conte, è uno dei possibili partenti nella prossima finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nel pre partita di Inter-Getafe, nonostante le ultime notizie dessero la pista come raffreddata, Inter e Tottenham stanno valutando ancora lo scambio Skriniar-Ndombele. Il francese è ai margini del progetto tecnico e piace tanto all’Inter, da sempre. Bisogna capire da parte di chi sarà il conguaglio, ma i discorsi vanno avanti. Non è semplice chiudere, la volontà dei giocatori potrebbe essere decisiva. L’eventuale sostituto dello slovacco per i nerazzurri sarebbe Kumbulla del Verona.

