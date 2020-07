Sky – Kumbulla in stand-by: il Verona chiede troppo e punta al rinnovo. La posizione dell’Inter

La dirigenza nerazzurra, in occasione della sfida contro il Verona, ha avuto modo di visionare da vicino Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 di Juric è da tempo sul taccuino di Marotta e si è fatto valere facendo a sportellate con Lukaku.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento Inter, Lazio e Juventus sono al momento lontane da lui. Troppo alta la richiesta del Verona che chiede in totale 35 milioni di euro. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza gialloblu e l’entourage per discutere del rinnovo del contratto. Questo scenario però non escluderebbe una sua partenza nella prossima finestra di calciomercato.

