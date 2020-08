Sky – Nessuna rottura totale tra Messi e il Barca, ma in caso di apertura l’Inter farà la propria mossa

Gianluca Di Marzio non chiude la porta al sogno Messi, ma non illude nemmeno eccessivamente i tifosi nerazzurri. Come ha dichiarato infatti dagli studi di Sky Sport, la trattativa sussiste solo se l’asso argentino deciderà di provare una nuova esperienza.

Secondo Di Marzio: “Sarà Messi a decidere del suo futuro e non le squadre che vogliono comprarlo. La scelta è solo sua. Tuttavia, se arrivasse un’apertura, l’Inter sarebbe pronta a lanciarsi e prenderlo. Ad oggi però non è ancora arrivato il segnale tanto sperato. Rispetto a Ronaldo, Leo ama meno la competitività: sta bene a Barcellona, nel mondo che ha costruito in tanti anni di successi. Non avverto segnali di cambiamento, ma mai dire mai”.

