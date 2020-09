Sky – Trovato l’accordo con la Roma: Kolarov è dell’Inter!

Kolarov è un calciatore dell‘Inter! Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, i nerazzurri e la Roma hanno appianato le ultime differenze e hanno trovato l’accordo per portare il serbo a Milano.

Si è chiuso per 1 milione più 500 di bonus ai giallorossi, con contratto di un anno, con opzione per il secondo, per il calciatore. Lunedì o martedì sosterrà le visite e poi si aggregherà ai nuovi compagni di squadra.

