Sliding doors Aranguiz: dall’ipotesi Inter al ritorno a casa

C’è stato un momento in cui tra il tentativo per Arturo Vidal e gli abboccamenti per Christian Eriksen, a spuntarla per il centrocampo dell’Inter nel mercato di gennaio sarebbe potuto essere a sorpresa Charles Aranguiz. Classe ’89, centrocampista di grande esperienza internazionale, il cileno è in scadenza di contratto al 30 giugno col Bayer Leverkusen e una volta capito che arrivare al connazionale del Barcellona sarebbe stato impossibile, la dirigenza nerazzurra ha provato a virare su di lui.

Lo ricorda La Gazzetta dello Sport, che sottolinea che per Aranguiz l’ipotesi rinnovo è stata accantonata e dunque l’ex Internacional si prepara a lasciare il Bayer a parametro zero in estate. L’Inter, dopo aver mollato il colpo a gennaio, sembra aver ormai voltato pagina e per il giocatore si starebbe facendo largo l’idea di rientrare in Sudamerica.

