SM – Aubameyang lascerà l’Arsenal, l’Inter c’è

Secondo Sport Mediaset, l’Inter starebbe pensando a manovre molto importanti in entrata in vista dell’estate. Il nome in cima alla lista è infatti quello di Pierre Emerick Aubameyang, attaccante in forza all’Arsenal. Con il contratto in scadenza nel 2021, avrebbe già deciso di lasciare i Gunners, interrompendo le trattative per il rinnovo e l’Inter ci ha fatto più di un pensiero. L’attaccante gabonese piace tanto ad Antonio Conte, che lo voleva già ai tempi del Chelsea, ma poi arrivò dal Borussia Dortmund a Londra, sponda Arsenal.

Alla base dell’interesse dei nerazzurri sul calciatore classe ’89, spiega Sport Mediaset, ci sarebbe la consapevolezza di perdere Lautaro Martinez in estate e quindi di rimpiazzarlo con un colpo per certi versi low cost più unico che raro. La concorrenza rimane comunque molto alta: su di lui ci sarebbero altri top club d’Europa, come Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. L’attaccante ha anche un passato rossonero e forse Milano potrebbe essere la sua prossima destinazione, stavolta quella nerazzurra.