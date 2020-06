Social – Sancho saluta Hakimi: “Un piacere giocare con te. Mi mancherai”

Il colpo Hakimi è il primo della sessione di mercato dell’Inter. Il calciatore dovrebbe arrivare a Milano per le visite mediche e la trattativa dovrebbe chiudersi entro il 30 giugno. Al Real Madrid 40 milioni di euro e 5 milioni a stagione al calciatore per i prossimi cinque anni. Nella giornata di ieri, il Borussia Dortmund, squadra in cui è in prestito, ha giocato l’ultima gara della stagione e i compagni di squadra l’hanno salutato sui social.

Il prestito sarebbe, comunque, finito e sarebbe dovuto ritornare al Real Madrid. Sancho, suo compagno di squadra, ha voluto salutarlo con una Instagram Stories pubblicando una foto: “Un piacere aver giocato con te. Mi mancherai Bro“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!