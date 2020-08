Sogno Messi, Milito sicuro: “Se rientra nelle regole del fair-play, l’Inter può prenderlo”

Le voci su Lionel Messi stanno facendo il giro il mondo. Le indiscrezioni su un possibile addio al Barcellona sono al momento fantamercato, ma il dato certo è che l’Inter si è realmente interessato a lui, come spiegato più volte nei giorni scorsi. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2021 e per Suning rappresenterebbe il colpo del secolo, sia dal punto di vista della qualità, ma anche per tutti i discorsi che ruotano intorno alle sponsorizzazioni.

Del suo futuro ed in particolare delle possibili strategie dei nerazzurri ha parlato bandiera dell’Inter, Diego Milito. Raggiunto dai microfoni di Radio Continental, il Principe, nonché connazionale di Messi, ha aperto uno spiraglio: “Se l’Inter lo propone e se l’affare rispetta il fair-play finanziario, credo che può arrivare a prendere Messi”. Dichiarazioni che fanno sognare i tifosi nerazzurri, che aspettano con ansia possibili sviluppi della vicenda.

