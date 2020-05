Sondaggio Inter per Umtiti: clausola mostre nel contratto, il Barça apre ad uno scambio

Mentre l’attenzione del Barcellona continua ad essere sul mercato in entrata, con i nomi di Lautaro Martinez e Neymar che tengono banco ormai da settimane, anche nel mercato in uscita si muove qualcosa. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, ci sarebbero diversi club che starebbero chiedendo informazioni relative alla situazione di Samuel Umtiti, potente difensore centrale del club catalano. 11 presenze per lui in questa stagione: il Barcellona non l’ha messo sul mercato ma, a fronte della grande richiesta, può valutarne la cessione.

Manchester United, Chelsea, Arsenal, Inter e Napoli sarebbero i club interessati ad Umtiti. Il Barcellona, a fronte della clausola mostre da 500 milioni di euro inserita dopo l’ultimo rinnovo di contratto, sarebbe orientato a valutare uno scambio. In questo senso, in casa blaugrana potrebbero sfruttare l’interesse dell’Inter per provare ad inserire Umtiti nella trattativa per Lautaro Martinez.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!