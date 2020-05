Sport – Barcellona in pressing per Lautaro: “L’accordo può arrivare già a maggio”

Un’operazione che rischia di entrare nella sua fase decisiva già nel mese di maggio grazie alle novità dell’ultim’ora dal fronte catalano. Come riportato questa mattina da Sport, il Barcellona avrebbe iniziato a lavorare concretamente all’assalto per Lautaro Martinez. Il centravanti argentino occupa un posto di spessore in cima alla lista dei desideri blaugrana e dalla Spagna filtra ottimismo in merito ad una trattativa ben indirizzata e che potrebbe – condizionale ancora d’obbligo – portare Barça ed Inter ad un principio di accordo già nei prossimi giorni.

Come racconta infatti il quotidiano spagnolo, l’accordo per Lautaro Martinez “include due calciatori blaugrana che serviranno per abbassare le cifre di un’operazione da 111 milioni di euro: l’obiettivo del Barcellona è ad un passo”. Contratto ricchissimo per il Toro: cinque stagioni e 10 milioni di euro netti all’anno per uno stipendio da vero e proprio crack. Il dubbio più grande, quello relativo a gerarchie e minuti all’intero dello scacchiere di Setién, è stato risolto dai blaugrana: Lautaro, nonostante la convivenza con Suarez, diventerebbe il primo attaccante della rosa ed andrebbe a giocare il massimo dei minuti, allontanando i dubbi su una possibile alternanza con l’uruguaiano.

La stampa spagnola spinge ulteriormente per i rumors di mercato che circondano Lautaro, nonostante la decisione e l’insistenza dell’Inter nell’incassare la cifra più alta possibile cash dall’eventuale cessione al Barcellona. Nulla di fatto finora, ma il pressing dei catalani diventa asfissiante.

