Sport in prima pagina: “Lautaro più vicino al Barcellona: Cavani il sostituto all’Inter”

“L’Inter lavora per Cavani come sostituto di Lautaro. L’argentino è più vicino”. Con queste parole, il quotidiano Sport avvicina ulteriormente il Toro ai colori blaugrana. Secondo il portale spagnolo, i nerazzurri sarebbero al lavoro per assicurarsi la firma dell’uruguaiano, considerandolo come alternativa a Lautaro Martinez in caso di partenza dell’argentino. Questo il piano tracciato dalla Spagna nella prima pagina di Sport che vi proponiamo di seguito, nel dettaglio.

